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11:58, 30 июня 2026Экономика

В России оценили долю заемщиков с тремя и более кредитами

ЦБ: Почти 50 % всей задолженности в стране приходится на граждан с тремя и более займами
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На граждан, которые одновременно пытаются погасить три и более займа, приходится почти половина всей задолженности в стране. Эти данные Банка России процитировали «Известия».

В настоящее время количество таких граждан оценивается примерно в 11,3 миллиона. Эта доля должников последнее время убывает, но пока все равно остается очень высокой. Как заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, средний объем задолженности клиентов с тремя и более кредитами достигает 1,6 миллиона рублей или втрое больше, чем у тех, кто отягощен только одним займом.

В свою очередь, регулятор напомнил, что для финансовой системы основным риском является не количество кредитов как таковых. Проблемой считается высокая долговая нагрузка. Иными словами, это касается заемщиков, которые направляют на обслуживание обязательств больше 50 процентов доходов. В России это можно сказать отнюдь не про не всех жителей с тремя и более кредитами.

В I квартале 2026 года доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в портфеле микрофинансовых организаций выросла до 33,8 процента, что стало максимумом с конца 2023 года.

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