Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:51, 30 июня 2026Наука и техника

В России защитят дроны от помех

«Росэл» разработал помехозащищенную систему связи для дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал помехозащищенную систему связи для беспилотников. Оборудование обеспечивает работу дрона в условиях радиоэлектронного противодействия, сообщила госкорпорация в Telegram.

Система построена на базе помехозащищенных радиомодемов. Оборудование создает стабильный канал для управления и обмена телеметрией, а также передачи видео в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Основное преимущество радиолиний нашей системы — адаптация по скорости и частоте передачи данных в совокупности с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты», — сказал сотрудник холдинга Роман Чапкин. Оборудование может в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и выбирать нужные частоты для стабильной работы.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее в июне «Росэл» представил новые навигационные модули для беспилотников. Оборудование обеспечивает защиту от воздействия РЭБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

    Рютте восхитился чувством юмора «папочки» Трампа

    Россиянка удушила новорожденного внука и выбросила в подвал

    Еще один туристический регион ввел ограничения на продажу бензина

    Появились подробности о матери не выжившего при атаке ВСУ в Подмосковье младенца

    Политолог оценил риски начала конфликта России и Европы

    Председателя российского суда заподозрили в махинациях с бабушкой

    Ученые прочли запечатанные глиняные письма возрастом четыре тысячи лет

    В России защитят дроны от помех

    Пушилин рассказал об изоляции ключевого города в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok