В российском городе эвакуировали беременных пациенток из роддома

В Санкт-Петербурге эвакуировали беременных пациенток из роддома № 10

В Санкт-Петербурге эвакуировали беременных пациенток, матерей с младенцами из роддома № 10 в Красносельском районе. Как узнала «Фонтанка», аналогичные меры были предприняты и с людьми из Николаевской больницы.

Один из очевидцев отметил, что эвакуация в российском городе не учебная. Объявление о том, что людям нужно покинуть здания медицинских учреждений, звучало трижды. Персонал больницы и роддома также эвакуировался.

До этого сообщалось, что житель Ленинградской области выстрелил в окно роддома из ракетницы и устроил там пожар. Сотрудники полиции позже установили, что дебоширом оказался 29-летний мужчина. Никто не пострадал, россиянин был задержан.

Еще раньше пожар произошел в роддоме на Госпитальной площади в Москве.