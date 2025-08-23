Россия
Россиянин с ракетницей устроил пожар в роддоме

Житель Ленобласти выстрелил в окно роддома из ракетницы и устроил там пожар
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Житель Всеволжского района Ленинградской области выстрелил в окно роддома из ракетницы и устроил там пожар, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, в ночь на 22 августа на четвертом этаже Всеволожского родильного дома на Колтушском шоссе в кабинете заведующего гинекологического отделения было разбито окно, после чего загорелись штора и часть стены.

В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация из роддома не проводилась.

Сотрудники полиции установили, что пьяный 29-летний мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в стеклопакет окна на четвертом этаже родильного дома. Его уже удалось задержать.

До этого сообщалось о пожаре в роддоме на Госпитальной площади в Москве. Коллектив и пациенток с младенцами эвакуировали. Тогда данных о пострадавших не поступало.

