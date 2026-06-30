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17:43, 30 июня 2026Экономика

В российском городе выловили одну из самых ядовитых рыб на Земле

Во Владивостоке выловили ядовитую рыбу фугу
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Во Владивостоке выловили одну из самых ядовитых рыб на Земле. О необычном для местной акватории улове сообщает Telegram-канал Mash.

Аномальная жара подняла температуру воды у берегов Владивостока выше 20 градусов. В результате в этих водах стали все чаще вылавливать тропические виды рыб. Так, в сети владивостокским рыбакам попалась излюбленная в Японии рыба фугу. Содержащийся в ее коже и внутренних органах тетродотоксин приводит к тяжелому отравлению, возможен и летальный исход.

Рыба фугу в водах Приморья — нечастое явление. Ядовитую рыбу, считающуюся в Японии деликатесом, уже вылавливали в Уссурийском заливе в 2024 году. Тогда рыболовам удалось поймать южный вид фугу, который считается наиболее редким.

Ранее в Приморье выловили спинорога. Этот экзотический вид рыб обитает в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов и чаще встречается в коралловых рифах вблизи восточного побережья Африки. Прежде в водах Приморского края заметили тропического зеркального солнечника. Ее привычный ареал обитания — теплые воды Японии, Австралии и Новой Зеландии.

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