В холодных водах России выловили тропическую рыбу из Африки

В Приморье выловили спинорога, считающегося тропической рыбой из Африки

В холодных водах России была выловлена тропическая рыба, которая обычно водится вблизи Африки. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka25.

В Приморье молодые люди зашли на небольшой лодке в бухту Анна. Там же им и попался необычный вид — спинорог, или рыба-триггер.

Судя по видео в сети, рыба имеет серо-серебристый окрас. У нее полосатые плавники, которыми она довольно активно шевелит, и длинный острый рог желтого цвета.

Известно, что спинороги обитают в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Если точнее, то такие рыбы чаще всего встречаются в коралловых рифах вблизи восточного побережья Африки. Бывает, что их видят и в Средиземноморье. Питаются донными беспозвоночными, в основном моллюсками и ежами. В связи с этим спинорог обладает мощной челюстью, чтобы размалывать и раскалывать лежащие на дне панцири и раковины.

Ранее в этом же российском регионе неожиданно появилась тропическая рыба из Австралии. В Приморье, как известно, также выловили фугу — это ядовитая южная рыба, которая очень редка для местных вод. А в Дальнегорске местный житель поймал сахалинского осетра.