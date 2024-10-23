В России неожиданно заметили тропическую рыбу из Австралии

У берегов Приморья заметили тропического зеркального солнечника

У приморских берегов неожиданно появилась тропическая рыба — местные жители заметили редкого зеркального солнечника с большими глазами и высоким спинным плавником с шипами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Необычная рыба заплыла в бухту Валентин, после чего ее выбросило на берег. На снимке очевидца видно солнечника, лежащего на песке. У него овальное серебристое тело, сильно сжатое с боков, и выдвижная челюсть.

В беседе с KP.RU специалисты Национального центра морской биологии ДВО РАН заявили, что в дальневосточном регионе эту рыбу встречают очень редко, так как обычно она обитает в теплых водах от Японии до Австралии и Новой Зеландии. При этом ученые утверждают, что постепенно ее может стать больше в российском регионе на фоне глобального потепления.

В Сихотэ-Алинском заповеднике недавно также заметили стаю редких тихоокеанских тропических рыб, охотившихся за сайрой. Ученые заявили, что необычная для данной местности рыба обитает около Филиппин и в Мексике.

В конце июня в Приморье любители выловили фугу — это ядовитая южная рыба, которая очень редка для местных вод. Тем временем в Дальнегорске местный житель поймал сахалинского осетра.