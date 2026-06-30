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09:44, 30 июня 2026Экономика

Во Франции решили бороться с одним видом моды

Сенат Франции принял закон о борьбе со «сверхбыстрой модой»
Дмитрий Воронин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Сенат Франции принял долго обсуждавшийся законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой», направленный против платформ электронной коммерции, включая представляющие КНР Shein, Temu и AliExpress. Как уточняет France24, решение приняли после многолетних дебатов о том, как привести эту меру в соответствие с законодательством Евросоюза, хотя сомнения в его правомерности по-прежнему остаются.

Документ, в частности, предполагает введение почасовой оплаты за массовое производство текстиля, размер которой со временем будет увеличиваться, а также запрет на рекламу брендов «быстрой моды» инфлюэнсерами в социальных сетях.

Бороться с этим видом моды от преимущественно китайских платформ Париж решил под предлогом того, что товары, о которых идет речь, легко заказать и заменить, что способствует промышленному загрязнению окружающей среды, в то время как на долю производства текстиля приходится почти 10 процентов мировых выбросов парниковых газов.

В Европе не первый год обсуждается борьба с «быстрой модой», которая, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, «ускоряет экологическую катастрофу». Так, в Брюсселе выступали за то, чтобы текстильная промышленность оплачивала переработку выброшенной одежды и обуви.

Забота администрации президента Франции Эммануэля Макрона об экологии в последние дни стала активно проявляться в сфере регулирования. Накануне стало известно, что глава государства поручил найти дополнительные способы налогообложения, чтобы Евросоюз собирал больше налогов, в том числе с американских техногигантов и иностранных компаний, чья деятельность загрязняет окружающую среду, а не полагался на увеличение взносов со стороны национальных правительств.

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