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16:05, 30 июня 2026Наука и техника

ВСУ прикрыли американский БТР «шаром для хомяка»

ВСУ прикрыли БТР M113 антидроновым «шаром для хомяка»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Один из бронетранспортеров (БТР) M113 американского производства, которые передали ВСУ, прикрыли необычной антидроновой защитой. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На корпусе транспортера закрепили гибкую решетку, которая прикрывает верхнюю полусферу. Округлый экран напоминает шар для хомяка. Ходовую часть M113 защитили резинотканевыми экранами.

Бронетранспортеры M113 выпускали с 1960 до 2007 года. Киев получил более тысячи БТР нескольких модификаций из США, Португалии, Испании и других стран. Корпус гусеничной машины состоит из листов алюминиевой брони толщиной до 44 миллиметров. Плавающий БТР получил двигатель мощностью 215 лошадиных сил.

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