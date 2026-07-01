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Из жизни
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11:07, 1 июля 2026Из жизни

Аллигатор оторвал женщине руки

В США аллигатор оторвал руки плавающей в реке женщине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marc Rasmus / imagebroker.com / Globallookpress.com

В штате Флорида, США, произошло третье нападение аллигатора на человека за неделю. Об этом пишет People.

28 июня аллигатор напал на 31-летнюю Бриттани Кларк, которая плавала с бойфрендом и другом в реке Эконлокхатчи. Бойфренд стал бороться с хищником и смог вытащить женщину из его пасти. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти не смогли. Аллигатор оторвал ей обе руки.

За день до этого другой аллигатор напал на несовершеннолетнего рыбака. Хищника удалось поймать. Он достигал в длину 2,4 метра. Мальчик попал в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

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21 июня аллигатор напал на мужчину в реке Рейнбоу. Хищника отловили. Пострадавший же прошел лечение в больнице и уже вернулся домой.

Ранее сообщалось, что полиция штата Луизиана, США, поймала пьяного водителя, которого укусил аллигатор. Он столкнулся с хищником в болотистой местности, куда сбежал от правоохранителей.

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