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10:53, 1 июля 2026Силовые структуры

Автопарк на 130 миллионов рублей перевозчика 500 килограммов кокаина попал на видео

ФСБ показала на видео автопарк и часы арестованного за контрабанду кокаина россиянина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео автопарк из элитных автомобилей общей стоимостью 130 миллионов рублей и коллекцию наручных часов за 1,3 миллиона долларов арестованного за контрабанду 500 килограммов кокаина из Эквадора в Россию россиянина. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео показаны припаркованные во дворе частного коттеджа автомобили и коллекция часов, разложенная по футлярам.

Ранее сообщалось, что у задержанного в Санкт-Петербурге перевозчика кокаина из Эквадора, кроме автопарка и часов, нашли цифровые носители с криптокошельками, на которых лежали 613 тысяч долларов.

Прибывшая из Латинской Америки в Россию крупная партия кокаина была спрятана в контейнерах с тушами тунца. Рыба была начинена брикетами с наркотиками.

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