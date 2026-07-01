Раскрыты богатства причастного к контрабанде 500 килограммов кокаина

Раскрыты богатства арестованного за контрабанду 500 килограммов кокаина из Эквадора в Россию россиянина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Правоохранители нашли и изъяли у него цифровые носители с криптокошельками, на которых лежали 613 тысяч долларов, 13 премиальных наручных часов стоимостью более 1,3 миллиона долларов и пять автомобилей общей стоимостью не менее 130 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что фигуранта задержали в порту Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело.
500 килограммов кокаина были спрятаны в контейнерах с морожеными тушами тунца.