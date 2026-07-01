Раскрыты богатства причастного к контрабанде 500 килограммов кокаина

У арестованного за 500 кг кокаина в тунце россиянина нашли $613 тыс. и часы за $1,3 млн

Раскрыты богатства арестованного за контрабанду 500 килограммов кокаина из Эквадора в Россию россиянина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правоохранители нашли и изъяли у него цифровые носители с криптокошельками, на которых лежали 613 тысяч долларов, 13 премиальных наручных часов стоимостью более 1,3 миллиона долларов и пять автомобилей общей стоимостью не менее 130 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фигуранта задержали в порту Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело.

500 килограммов кокаина были спрятаны в контейнерах с морожеными тушами тунца.