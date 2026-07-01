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17:41, 1 июля 2026Экономика

Детская площадка из «Ералаша» столкнулась с проблемами

Детская площадка из «Ералаша» оказалась в центре спора местных жителей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Детская площадка, где снимали «Ералаш», обветшала, пока местные жители спорят, нужно ли ее реконструировать. Историей поделился Telegram-канал «Москва М125».

Площадка находится во дворе на Новоалексеевской улице, у дома 18, корпуса 1, на севере столицы. Она была построена в 1970-е годы студентами МАРХИ по заказу завода «Водоприбор». Это был настоящий дворовый бассейн с мозаиками, кирпичным акведуком, амфитеатром с мозаичными замками и орнаментом. Также там были слоники — символ «Водоприбора» и три змеи, которые работали как душ.

«Многие местные там купались в детстве, "Ералаш" там снимали достаточно часто. У многих сентиментальные воспоминания связаны с этим местом», — поделилась местная жительница. Однако, по ее словам, воду туда последний раз подавали в нулевые годы.

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Позже площадку признали неподлежащей восстановлению. Жительница также рассказала, что большую часть года желоба стоят пустые, иногда в бассейн падают дети и травмируются. Был предложен проект реконструкции, который не понравился многим москвичам — они требовали восстановить аквапарк. «Так и застопорилось все. Из-за того, что не можем договориться — площадка продолжает ветшать», — резюмировала местная жительница.

В предложенном проекте реконструкции предлагалось ликвидировать бассейн, оставив один фонтан без чаши, с водой, бьющей с уровня земли. Кирпичные «арт-объекты» предлагалось сохранять частично: вместо крепости построить детскую горку. Реставрировать собирались только аркаду и двух жирафов.

В апреле 2026 года стало известно о согласованном проекте капитального ремонта дома, во дворе которого находится площадка. Планируется, в том числе, обновить «места общего пользования».

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