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11:40, 16 июня 2026Экономика

Памятник Балабанову открыли в российском городе

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Балабанову
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Владимир Мединский на открытии памятника Алексею Балабанову

Владимир Мединский на открытии памятника Алексею Балабанову. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В центре Екатеринбурга открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает портал E1.RU.

Торжественное мероприятие посетили звезды кино и ВИП-гости, в том числе режиссер Никита Михалков, бывший министр культуры России Владимир Мединский, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, писатель Александр Проханов.

Скульптура выглядит как грузовой вагон трамвая из созданного режиссером фильма «Брат». В нем, свесив ноги, сидит сам Балабанов. Скульптуру установили около Дворца молодежи. «Недалеко от этого места находится школа, где он учился. Поэтому это место выбрано для памятника не случайно. Это место, где Алексей Балабанов проводил свое время», — рассказал рок-музыкант Александр Пантыкин.

Поставить памятник Балабанову захотели и в Санкт-Петербурге. Мемориал собираются установить в сквере между улицей Уральской и набережной реки Смоленки. Скверу также хотят присвоить имя Балабанова.

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