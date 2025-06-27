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22:20, 27 июня 2025Экономика

Памятник Балабанову захотели поставить еще в одном российском городе

Памятник Балабанову захотели поставить в Санкт-Петербурге
Виктория Клабукова

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Памятник Алексею Балабанову может появиться еще в одном российском городе. О желании увековечить память кинорежиссера высказались в Северной столице. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

С данным предложением, по словам чиновника, выступили сами горожане. Мемориал собираются установить в сквере между улицей Уральской и набережной реки Смоленки. Скверу также хотят присвоить имя Балабанова. С последним, правда, вероятно, придется подождать. «Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая», — отметил Пиотровский. Как он пояснил, для переименования городского объекта в честь выдающегося человека с момента его ухода должно пройти 20 лет. Вице-губернатор пообещал найти способ реализовать проект «тем или иным образом».

Ранее стало известно об установке памятника Балабанову на его родине, в Екатеринбурге. Открытие памятника приурочено к дню памяти Балабанова, 18 мая 2026 года. Кроме того, в следующем году исполняет 40 лет Свердловскому рок-клубу. Поставить мемориал хотят у Дворца молодежи, где проходили концерты групп «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и «Смысловые галлюцинации» и чьи песни стали саундтреком фильмов Балабанова. Композиция будет представлять собой двухкабинный грузовой моторный вагон, где, свесив ноги, сидит режиссер.

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