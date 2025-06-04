В российском городе определились с памятником Балабанову

В Екатеринбурге определились с эскизом памятника режиссеру Балабанову

В Екатеринбурге определились с тем, как будет выглядеть мемориал кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом пишет «Деловой квартал».

Лучшим был признан эскиз петербуржца Мейрама Баймуханова. Композиция представляет собой двухкабинный грузовой моторный вагон, где, свесив ноги, сидит Балабанов. Сюжет вдохновлен сценой из фильма «Брат», созданной режиссером. Именно на таком грузовом трамвае герой картины, Данила Багров, скрывался от бандитской погони. «Благодаря такому интересному решению с этим арт-объектом можно будет коммуницировать — не только фотографироваться, но и посидеть рядом с героем, подумать, может, написать что-то вдохновляющее на стенах трамвая: культовое "В чем сила, брат?", цитаты из песен, фильмов», — поделился один из идейных вдохновителей мемориала, бывший продюсер группы «Смысловые галлюцинации» и программный директор «НАШЕ Радио Екатеринбург» Олег Гененфельд.

Открытие памятника приурочено к дню памяти Балабанова, 18 мая 2026 года. Кроме того, 2026 год объявлен в области годом уральского рока, ведь Свердловскому рок-клубу исполняется 40 лет. Прежде монумент планировали поставить напротив Свердловской киностудии, где работали отец и сын Балабановы. Новым местом выбрали Дворец молодежи, неподалеку от того дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Кроме того, Дворец молодежи известен тем, что в нем проходили концерты групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и «Смысловые галлюцинации».

Ранее одобренный эскиз изображал молодого Балабанова в кожаной куртке с камерой в руке на фоне кирпичной стены, расписанной названиями уральских рок-коллективов и фильмов режиссера. Идея получила неоднозначную оценку жюри. Несмотря на положительный отзыв вдовы Балабанова, проект отклонил бывший лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Он охарактеризовал эскиз памятника фразой «бомж на развалинах» и посчитал его унылым.