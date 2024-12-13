Бутусов охарактеризовал эскиз памятника Балабанову фразой «бомж на развалинах»

Вячеслав Бутусов оценил эскиз памятника Балабанову фразой «бомж на развалинах»

Бывший лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов высказался об эскизах памятника режиссеру Алексею Балабанову. Слова музыканта приводит «Коммерсант».

Отзыв рокера по поводу концепции будущего памятника был зачитан на заседании конкурсного жюри, в состав которого вошли представители мэрии и деятели искусства, лично знавшие Балабанова. В целом Бутусов охарактеризовал проект как «унылый» и призвал обратиться к более опытным художникам. «Выбирать особенно не из чего, складывается общее впечатление, будто скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на каких-то развалинах, а ведь он был ангелом, потому что был вестником», — посчитал рокер.

По задумке автора, мемориал представляет собой молодого Балабанова в кожаной куртке с камерой в руке на фоне кирпичной стены, расписанной названиями уральских рок-коллективов и фильмов режиссера. За представленный эскиз, однако, проголосовала вдова Балабанова. Получив такую неоднозначную оценку, власти Екатеринбурга решили продлить конкурс до апреля 2025 года.

Памятник создателю дилогии «Брат» решили поставить на его родине в Екатеринбурге. Композиция появится напротив Свердловской киностудии, где работал отец Балабанова и он сам. Открытие планируется в 2026 году к 40-летию Свердловского рок-клуба.