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04:28, 1 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины выступил с тревожным для Зеленского заявлением

Азаров: К 2029 году мобилизовать на Украине будет некого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

К 2029 году мобилизовать на Украине будет некого. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«В победных реляциях Зеленского, озвучиваемых им в последнее время, я больше вижу пиара, пропаганды, попытки влиять на настроения людей», — отметил политик.

По его мнению, это связано с подготовкой к предстоящим выборам в России. Поэтому сейчас киевскому режиму «выгодно кричать из каждого утюга, что они победили, что они Трампа убедили быть за киевский режим», продолжил Азаров. Однако это приведет к тому, что через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса ничего не останется.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины. К такому выводу пришла его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. Об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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