Лукашенко помиловал десятки осужденных за экстремизм

Пул Первого: Перед Днем независимости Белоруссии Лукашенко помиловал 32 человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

«Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь», — отмечено в публикации.

В марте Лукашенко после переговоров со специальным посланником президента США Джоном Коулом помиловал 250 заключенных. В их числе оказались блогеры, журналисты и правозащитники.