Бывший СССР
18:50, 19 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко помиловал заключенных после встречи с Коулом

Лукашенко помиловал несколько человек после переговоров с Коулом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал несколько человек после переговоров со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Об этом сообщает издание БелТА.

Как отмечает издание «Наша Нива», среди освобожденных блогер Эдуард Пальчис, правозащитница Анастасия Лойко, журналистка Катерина Андреева, активистка Кима Самусенко и бывший сотрудник таможни Николай Куляшов. Всего, как сообщает БелТА, было помиловано 250 заключенных.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, потому что нет «политических» статей. Он добавил, что при этом Минск готов соблюдать достигнутые с Вашингтоном договоренности по этой теме.

