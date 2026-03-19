Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 19 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко сделал заявление о политзаключенных в Белоруссии

Лукашенко: В Белоруссии нет политзаключенных
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / Globallookpress.com

В Белоруссии нет политзаключенных, потому что нет «политических» статей. Такое заявление на переговорах со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители», — заявил президент республики.

Он добавил, что при этом Минск готов соблюдать достигнутые с Вашингтоном договоренности по этой теме.

В ходе беседы белорусский президент также назвал себя сторонником Трампа. По словам Лукашенко, он поддерживает американского лидера, несмотря на ошибки руководства США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok