Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 19 марта 2026

Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

Лукашенко заявил, что остается сторонником Трампа несмотря на ошибки США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Несмотря на ошибки руководства США, президент Белоруссии Александр Лукашенко остается сторонником своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он заявил на переговорах со спецпосланником Джоном Коулом, передает БелТА.

«Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», — сказал он.

Делегация из США прибыла на встречу с белорусским лидером 19 марта. Переговоры начались в закрытом режиме.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал отношения Вашингтона и Минска, отметив, что ему очень нравится лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он также отметил, что между главами государств присутствует взаимное уважение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok