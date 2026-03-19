Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

Лукашенко заявил, что остается сторонником Трампа несмотря на ошибки США

Несмотря на ошибки руководства США, президент Белоруссии Александр Лукашенко остается сторонником своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он заявил на переговорах со спецпосланником Джоном Коулом, передает БелТА.

«Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», — сказал он.

Делегация из США прибыла на встречу с белорусским лидером 19 марта. Переговоры начались в закрытом режиме.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал отношения Вашингтона и Минска, отметив, что ему очень нравится лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он также отметил, что между главами государств присутствует взаимное уважение.