Бывший СССР
11:39, 19 марта 2026

Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

Лукашенко начал встречу со спецпосланником Трампа Коулом во Дворце независимости
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Джоном Коулом во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры (...) Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул», — сообщают авторы канала.

Переговоры стартовали в закрытом режиме. Пресса присутствовала на открытой части около семи минут, уточняет «Пул Первого».

