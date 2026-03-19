Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

Лукашенко начал встречу со спецпосланником Трампа Коулом во Дворце независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Джоном Коулом во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры (...) Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул», — сообщают авторы канала.

Переговоры стартовали в закрытом режиме. Пресса присутствовала на открытой части около семи минут, уточняет «Пул Первого».