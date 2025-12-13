Белоруссия освободила более сотни политзаключенных

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Среди освобожденных — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Как сообщил канал, помилование состоялось «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе» и связано с отменой санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных предыдущей администрацией Джо Байдена.

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно Законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что этот шаг был сделан также по просьбам руководителей других государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Власти подчеркивают, что решение направлено на улучшение отношений с зарубежными партнерами и стабилизацию ситуации в Европе.

Кроме того, в Минске напомнили, что это не первая подобная мера за последнее время. С учетом решений, принятых президентом Белоруссии в конце ноября, общее число помилованных достигло 156 человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Джоном Коулом.