Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 13 декабря 2025Бывший СССР

Белоруссия освободила более сотни политзаключенных

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Nasibulin / BelTA / Pool / AP

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Среди освобожденных — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Как сообщил канал, помилование состоялось «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе» и связано с отменой санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных предыдущей администрацией Джо Байдена.

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно Законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что этот шаг был сделан также по просьбам руководителей других государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Власти подчеркивают, что решение направлено на улучшение отношений с зарубежными партнерами и стабилизацию ситуации в Европе.

Кроме того, в Минске напомнили, что это не первая подобная мера за последнее время. С учетом решений, принятых президентом Белоруссии в конце ноября, общее число помилованных достигло 156 человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Решение Лукашенко о массовом помиловании политзаключенных объяснили

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Фицо предсказал отношения России и Запада после конфликта на Украине

    В Подмосковье разбился самолет

    Стало известно об уголовном преследовании Греты Тунберг

    На Западе оценили готовность Зеленского прекратить боевые действия

    В Белоруссии освободили оппозиционера Бабарико

    Российские лыжники завоевали квоты для участия в Олимпиаде

    Москвичей предупредили об опасности блюд с новогоднего стола для детей

    Предводитель банды «философствующих» киллеров попался в России после пяти лет розыска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok