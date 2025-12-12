Реклама

15:38, 12 декабря 2025Бывший СССР

Люди Трампа вошли во Дворец к Лукашенко

В Белоруссии начались переговоры Лукашенко с представителями Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

В Белоруссии начались переговоры президента страны Александра Лукашенко с представителями главы Белого дома Дональда Трампа во Дворце Независимости, который является официальной резиденцией главы республики в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«[Лукашенко] сегодня встретился с представителями команды (...) Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом», — говорится в сообщении.

Во время встречи Лукашенко заявил, что стороны должны сделать «что-то», что они обязательно сделают. Подробности этого президент Белоруссии не привел.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации писали, что США и Белоруссия обсуждают освобождение Минском более 100 заключенных. Приближенные Трампу люди тогда сказали, что нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран, пусть и незначительному.

До этого президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе «Лентой.ру» указал на то, что Александр Лукашенко благодаря контактам с администрацией Трампа получил возможность найти дополнительную опору во внешней политике.

