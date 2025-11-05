Бывший СССР
Названа ключевая цель Лукашенко в контактах с Трампом

Политолог Минченко: У Лукашенко появилась возможность найти дополнительную опору
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Благодаря контактам с администрацией президента США Дональда Трампа у президента Белоруссии Александр Лукашенко появилась возможность найти дополнительную опору во внешней политике. На это в комментарии «Ленте.ру» указал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«На протяжении всего своего правления Лукашенко пытался найти дополнительные опоры во внешней политике помимо России», — подчеркнул он.

По мнению политолога, белорусский лидер всегда пытался проводить многовекторный курс и дополнять связями с США и европейскими странами стратегическое партнерство с Россией. При этом Лукашенко пытается также играть роль посредника между Соединенными Штатами и Россией, заключил эксперт.

Ранее американист Павел Дубравский описал интерес Дональда Трампа к Белоруссии. По его словам, контакты с белорусским руководством могут стать инструментом на его переговорах с Россией.

