Названа ключевая цель Лукашенко в контактах с Трампом

Политолог Минченко: У Лукашенко появилась возможность найти дополнительную опору

Благодаря контактам с администрацией президента США Дональда Трампа у президента Белоруссии Александр Лукашенко появилась возможность найти дополнительную опору во внешней политике. На это в комментарии «Ленте.ру» указал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«На протяжении всего своего правления Лукашенко пытался найти дополнительные опоры во внешней политике помимо России», — подчеркнул он.

По мнению политолога, белорусский лидер всегда пытался проводить многовекторный курс и дополнять связями с США и европейскими странами стратегическое партнерство с Россией. При этом Лукашенко пытается также играть роль посредника между Соединенными Штатами и Россией, заключил эксперт.

Ранее американист Павел Дубравский описал интерес Дональда Трампа к Белоруссии. По его словам, контакты с белорусским руководством могут стать инструментом на его переговорах с Россией.