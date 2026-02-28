Трамп высказался об отношениях с Лукашенко

Трамп: С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, мне очень нравится их лидер

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп прокомментировал отношения Вашингтона и Минска, отметив, что ему очень нравится лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер [Александр Лукашенко]», — сказал журналистам Трамп.

Кроме того, американский президент добавил, что это уважение взаимно.

Ранее Дональд Трамп лично пригласил Александра Лукашенко в Совет мира по постконфликтному урегулированию в Газе. Белорусский лидер воспринял приглашение положительно.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии тогда отметили, что участие Минска в данной международной организации позволит построить новую архитектуру безопасности.