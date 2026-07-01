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14:17, 1 июля 2026Экономика

Набиуллина примет участие в диалоге с коллегой из страны БРИКС

Набиуллина проведет совместную сессию с главой ЦБ Индии на Финконгрессе в Петербурге
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина примет участие в сессии стартующего в Санкт-Петербурге Финансового конгресса, которая традиционно посвящена беседе с одним из ее коллег из других стран. Год назад специальным гостем Финконгресса был глава ЦБ Турции Фатих Караха, а в этот раз она встретится на форуме с руководителем индийского регулятора, следует из программы мероприятия.

«Диалог председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и председателя Резервного банка Индии Санджая Малхотры» начнется 1 июля в 16:00, говорится в ней.

Также Набиуллина принимает участие в сегодняшней пленарной сессии Финконгресса, где с участием вице-премьера Александра Новака и топ-менеджеров ведущих российских банков, в частности, планируется обсудить, достигла ли политика ЦБ цели возвращения экономики к сбалансированному и устойчивому росту.

В начале июня глава российского Центробанка из-за больничного не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где она ежегодно принимает участие в сессии, посвященной вопросам макроэкономики. Как уточнила сама Набиуллина, она временно теряла голос.

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