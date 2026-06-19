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15:51, 19 июня 2026Экономика

Набиуллина рассказала о временной потере голоса

Набиуллина поблагодарила беспокоившихся о ее здоровье
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина объяснила свое отсутствие в публичном пространстве подтвердив ранее звучавшие заявления о ее болезни. Ее заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда. Я на некоторое время потеряла голос, и единственное, что я могу сказать, — это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье», — сказала глава ЦБ.

В начале недели стало известно, что Набиуллина, которая из-за больничного пропустила несколько мероприятий в первой половине месяца, 19 июня примет участие в пресс-конференции и сделает заявление по ключевой ставке.

Центробанк в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее снижения на 0,25 или 0,5 процентных пункта. В итоге решено было остановиться на втором варианте. По словам Набиуллиной, ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными.

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