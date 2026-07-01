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08:23, 1 июля 2026Мир

Немецкого депутата разозлило решение правительства Мерца

Депутат Фронмайер: Власти Германии жертвуют соцгарантиями немцев ради помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал решение правительства Германии. Политик написал гневный пост в соцсети X.

«Насколько это дерзко? Министр здравоохранения ХДС Нина Варкен призывает граждан подготовиться к необходимым трудностям, вызванным сокращением услуг по уходу! Необходимо?» — отметил Фронмайер.

По его словам, партия ХДС направила на Украину более 100 миллиардов, а теперь сокращает свои гражданские ресурсы. Политик призвал положить конец правительству Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц фактически отверг призыв оппозиции уйти в отставку по примеру британского премьер-министра Кира Стармера. Немецкая оппозиция в ответ напомнила, что рейтинг одобрения деятельности текущего канцлера среди граждан упал до рекордных 16 процентов, и привел в пример Стармера.

Сам Фридрих Мерц сообщил, что его терпение по отношению ко входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на исходе. Дело в том, что фракция этой партии в бундестаге блокирует закон о будущем инфраструктуры.

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