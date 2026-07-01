Неуправляемый морской слон снова устроил переполох

В Австралии известный морской слон снова стал громить дороги

На австралийский остров Тасмания вернулся известный морской слон по кличке Нил. Как пишет Daily Mail, он снова стал буянить на дорогах.

1000-килограммовый тюлень вернулся на сушу для ежегодной линьки и устроил настоящий переполох. Пятилетний Нил перекрыл движение, помял припаркованные автомобили и снес несколько дорожных столбов.

Сотрудники Департамента природных ресурсов и окружающей среды попытались отогнать неуправляемого слона с помощью шестов и кусков картона. Однако их действия вызвали недовольство местных жителей. Очевидцы призвали чиновников оставить Нила в покое.

Власти же настаивают, что их меры гуманны по отношению к тюленю и призваны обеспечить его безопасность. Местным жителям посоветовали держаться на расстоянии не менее 20 метров от Нила.

Нил стал популярен в интернете в 2022 году, когда впервые устроил погром во время линьки. Морские слоны линяют раз в год, проводя на суше от трех до шести недель. За это время они полностью сбрасывают верхний слой кожи вместе со старым мехом. Процесс требует притока крови к коже, поэтому животные не заходят в холодную воду и живут исключительно за счет накопленного жира.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии бродячего морского котика поймали в баре. Профессионалы рассказали, что целый день охотились за бродячим животным.

