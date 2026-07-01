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Из жизни
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18:56, 1 июля 2026Из жизни

Неуправляемый морской слон снова устроил переполох

В Австралии известный морской слон снова стал громить дороги
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На австралийский остров Тасмания вернулся известный морской слон по кличке Нил. Как пишет Daily Mail, он снова стал буянить на дорогах.

1000-килограммовый тюлень вернулся на сушу для ежегодной линьки и устроил настоящий переполох. Пятилетний Нил перекрыл движение, помял припаркованные автомобили и снес несколько дорожных столбов.

Сотрудники Департамента природных ресурсов и окружающей среды попытались отогнать неуправляемого слона с помощью шестов и кусков картона. Однако их действия вызвали недовольство местных жителей. Очевидцы призвали чиновников оставить Нила в покое.

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Власти же настаивают, что их меры гуманны по отношению к тюленю и призваны обеспечить его безопасность. Местным жителям посоветовали держаться на расстоянии не менее 20 метров от Нила.

Нил стал популярен в интернете в 2022 году, когда впервые устроил погром во время линьки. Морские слоны линяют раз в год, проводя на суше от трех до шести недель. За это время они полностью сбрасывают верхний слой кожи вместе со старым мехом. Процесс требует притока крови к коже, поэтому животные не заходят в холодную воду и живут исключительно за счет накопленного жира.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии бродячего морского котика поймали в баре. Профессионалы рассказали, что целый день охотились за бродячим животным.

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