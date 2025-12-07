Морской котик вызвал переполох в баре и попал на видео

В Новой Зеландии детеныш морского котика вызвал переполох в баре

В Новой Зеландии бродячего морского котика поймали в баре Sprig + Fern The Meadows. Об этом сообщает Associated Press.

Сначала посетители бара приняли детеныша морского котика за собаку. Только приглядевшись, они поняли, что в заведение приползло морское животное. Один их клиентов стянул с себя свитер и попытался поймать им котика. Однако тот увернулся и спрятался под посудомоечной машиной. Его появление в заведении попало на видео.

Как рассказала совладелица бара Белла Эванс, ни она, ни гости не знали, как правильно помочь дикому животному. Вызванный им переполох вынудил посетителей придумать план по его поимке. Они принесли переноску для собаки и попытались выманить зверька кусочком пиццы, но безуспешно.

Поймать морского котика удалось рейнджерам. Профессионалы рассказали, что целый день охотились за бродячим животным. Они объяснили, что поведение этого детеныша нормально. Зимой морских котиков, особенно молодых, часто находят вдали от побережья. Они попадают туда, поднимаясь против течения рек, куда заплывают из любопытства.

Ранее сообщалось, что в водах США фотограф дикой природы Шарверт Друкер сняла на видео момент спасения тюленя от стаи косаток. Он запрыгнул на судно к людям, и кровожадные киты не могли до него дотянуться.

