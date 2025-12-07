Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 7 декабря 2025Из жизни

Морской котик вызвал переполох в баре и попал на видео

В Новой Зеландии детеныш морского котика вызвал переполох в баре
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Новой Зеландии бродячего морского котика поймали в баре Sprig + Fern The Meadows. Об этом сообщает Associated Press.

Сначала посетители бара приняли детеныша морского котика за собаку. Только приглядевшись, они поняли, что в заведение приползло морское животное. Один их клиентов стянул с себя свитер и попытался поймать им котика. Однако тот увернулся и спрятался под посудомоечной машиной. Его появление в заведении попало на видео.

Как рассказала совладелица бара Белла Эванс, ни она, ни гости не знали, как правильно помочь дикому животному. Вызванный им переполох вынудил посетителей придумать план по его поимке. Они принесли переноску для собаки и попытались выманить зверька кусочком пиццы, но безуспешно.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Поймать морского котика удалось рейнджерам. Профессионалы рассказали, что целый день охотились за бродячим животным. Они объяснили, что поведение этого детеныша нормально. Зимой морских котиков, особенно молодых, часто находят вдали от побережья. Они попадают туда, поднимаясь против течения рек, куда заплывают из любопытства.

Ранее сообщалось, что в водах США фотограф дикой природы Шарверт Друкер сняла на видео момент спасения тюленя от стаи косаток. Он запрыгнул на судно к людям, и кровожадные киты не могли до него дотянуться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Мужчина устроил резню на популярном у россиян курорте в Китае

    В Госдуме не поддержали идею о запрете банкам владеть маркетплейсами

    Морской котик вызвал переполох в баре и попал на видео

    Бывший высокопоставленный украинский чиновник заявил о готовности пойти на фронт

    Оценено влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на безопасность туристов из России

    Стал известен новый чемпион «Формулы-1»

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Россиян предупредили о магнитных бурях

    ВСУ минами взрывали котов в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok