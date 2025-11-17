Из жизни
19:03, 17 ноября 2025

Тюлень запрыгнул на судно к фотографу и спасся от кровожадных китов-убийц

В США тюлень спасся от кровожадных косаток, запрыгнув на судно к людям
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В водах США фотограф дикой природы Шарверт Друкер сняла на видео момент спасения тюленя от стаи косаток. Об этом пишет Associated Press.

Женщина рассказала, что арендовала судно, чтобы понаблюдать за охотой китов-убийц. Вдруг она заметила их жертву — тюленя, который отчаянно боролся за свою жизнь. По правилам поведения при столкновении с дикими животными капитан судна отключил двигатель, чтобы никого не ранить.

Это решение спасло тюленя. Он запрыгнул на судно к людям, и кровожадные киты не могли до него дотянуться.

Однако косатки не были намерены так легко отпустить свою добычу. Они принялись раскачивать судно. Тюлень не удержался и соскользнул обратно в воду, но быстро вернулся на борт. В конце концов косатки оставили его в покое.

Ранее сообщалось, что в Калифорнийском заливе у берегов США фотограф Карлос Гуана снял с помощью дрона охоту косаток на детеныша горбатого кита. Они съели лишь язык китенка, все остальное растерзали акулы.

