Охота кровожадных косаток на детеныша горбатого кита попала на видео

У берегов США стая косаток напала на детеныша горбатого кита и попала на видео

В Калифорнийском заливе у берегов США фотограф Карлос Гуана снял с помощью дрона охоту косаток на детеныша горбатого кита. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Гуана, самка кита и ее детеныш плыли в сторону Аляски к местам своего кормления, как вдруг на них напали киты-убийцы. Они окружили китенка и по очереди набрасывались на него, пока тот окончательно не обессилел. К свежей туше детеныша тут же слетелись акулы. Косатки съели лишь язык китенка и уплыли.

Гуана объяснил, что, хоть детеныши горбатых китов обычно весят больше тонны, они являются легкой добычей для стаи косаток. К тому же хищники, что попали на видео, относятся к популяции восточной тропической части Тихого океана, известной нападениями на особо крупных животных.

Как отметил Гуана, после акул и косаток на тушу китенка набросятся падальщики. Затем кости кита спустятся на дно, где будут поддерживать местную экосистему в течение нескольких лет. В них поселятся колонии беспозвоночных — пища для многих морских существ.

Ранее сообщалось, что косатки практикуют утопление своих друзей, чтобы научиться охоте на крупную добычу. Океанологи подчеркивают, что так морские хищники готовятся к нападению на голубого кита.

