Оценена угроза начала нового Карибского кризиса в соседней России стране

Саймонс: Размещение ядерного оружия в Финляндии приведет к второму Карибскому кризису

Гипотетическое размещение американского ядерного оружия в Финляндии может привести к второму Карибскому кризису, так как России необходимо будет ответить на этот жест. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Ситуация имеет все шансы быстро перерасти в Карибский кризис, поскольку Россия не может допустить развития событий без симметричного ответа Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Как отметил исследователь, поправки в закон Финляндии, разрешающие размещение подобного оружия массового поражения, являются попыткой США оказать давление на Россию.

«США понимают ядерное оружие как физическую, так и психологическую угрозу и это вызов для российских интересов в сфере безопасности», — сказал Саймонс. Он резюмировал, что России необходимо будет пойти на симметричные меры, чтобы не изменить баланс сил в ядерной сфере. По его словам, Финляндия не будет целью Москвы, так как североевропейская республика лишь является «пешкой в этой игре».

26 июня президент Финляндии Александр Стубб принял поправки к закону об атомной энергии. Согласно новой версии документа, на территорию государства можно завозить ядерное оружие, если эта мера нацелена на задачи обороны.