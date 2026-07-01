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10:45, 1 июля 2026Россия

Появилась новая версия о бесследном исчезновении Усольцевых

Aif.ru: Усольцевых в последний раз видели за забором частного дома их знакомого
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сергея, Ирину Усольцевых и их дочь-дошкольницу Арину, которые бесследно исчезли в тайге в Красноярском крае, в последний раз видели за забором частного дома, принадлежащего их знакомому Александру К. В беседе с корреспондентами aif.ru местные жители отметили, что это место может внести ясность в новую версию о пропаже семьи.

Собеседники рассказали, что в последний раз Усольцевы вышли из машины, одетые очень легко — в шорты и бриджи. При себе они не имели ничего, кроме рюкзаков — у девочки и отца. У Ирины никакой ручной клади не было. Их руки были свободными и пустыми, уверяют жители.

Затем семья скрылась за забором строящейся турбазы, и больше их никто не видел. Очевидцы в разговоре с aif.ru заверили, что у места не то назначение. По их данным, здесь располагаются частные владения. «Хозяин Александр Б. решил построить дом в виде юрты. Когда пропали Усольцевы, там как раз шло строительство, на участке трудился рабочий», — поделились воспоминаниями свидетели.

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Александр Б. — личность, известная в Красноярском крае. Мужчина владеет долей в охотхозяйстве, расположенном как раз в Кутурчинском Белогорье. В его границы входят скалы, к которым собирались отправиться Усольцевы. По информации жителей, совладельцем этого охотхозяйства является Александр К. — бывший деловой партнер Сергея Усольцева по компании, связанной с золотом.

Жители уверены, что Александр Б. мог вывезти семью как на плато Путорана (массив, расположенный на севере Красноярского края), так и в любое другое место по их выбору.

До этого сообщалось, что семья Усольцевых могла уехать на второй машине.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

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