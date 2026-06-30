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13:28, 30 июня 2026Россия

Местная жительница заявила о возможной второй машине исчезнувшей семьи Усольцевых

Жительница Красноярского края: Пропавшая семья Усольцевых могла уехать на второй машине
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

У бесследно исчезнувших в тайге Красноярского края Усольцевых могла быть вторая машина, на которой они уехали. Об этом заявила жительница располагающегося рядом с местом пропажи семьи поселка Кутурчина Наталья в беседе с aif.ru.

«Все очень странно. Мне кажется, все-таки у них какая-то машина вторая все равно была. Вывезли их, а все это попросту инсценировали. Но мы тут как-то со следаками разговаривали, они сказали, что все здесь отработали, искать их лучше здесь надо — это несчастный случай», — сказала женщина.

Ранее местная жительница заявила, что Усольцевых нет в тайге. По словам Натальи, если бы семья действительно пропала в лесу, на это указывала бы реакция птиц.

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Экс-спасатель Юрий Раилко предполагал, что Усольцевы могли покинуть страну на вертолете и улететь в Монголию. Похожую версию выдвигал военный эксперт Олег Иванников, который объяснял исчезновение Усольцевых побегом из страны от российских правоохранительных органов. Специалисты также заявляли, что семья могла уехать из тайги, воспользовавшись тайной тропой.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

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