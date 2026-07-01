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Забота о себе
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11:35, 1 июля 2026Забота о себе

Раскрыт главный сокращающий продолжительность жизни фактор

Врач Гусман: Сон менее семи часов в сутки ускоряет старение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: antoniodiaz / Reuters

Врач и эксперт по долголетию Рафаэль Гарсия Гусман назвал главный фактор, который существенно сокращает продолжительность жизни. Его доктор раскрыл в разговоре с изданием ABC.

По словам Гусмана, раньше считалось, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание являются главными факторами, которые сокращают продолжительность жизни. Однако сегодня позиция научного сообщества по этому вопросу изменилась.

«В повседневной жизни мы совершаем множество ошибок, которые напрямую влияют на продолжительность нашей жизни. Но если бы мне пришлось выбрать самую большую, то на первом месте было бы добровольное жертвование сном», — объяснил Гусман.

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По словам доктора, согласно исследованиям ученых, сон менее семи часов в сутки не только ускоряет старение, но и негативно влияет на уровень энергии, нарушает обмен веществ, ослабляет иммунную систему и ухудшает здоровье головного мозга. Он становится особенно необходимым и важным летом, поскольку жара и так приводит к усталости из-за обезвоживания, а при некачественном ночном отдыхе она будет только накапливаться, добавил Гусман.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о неожиданных последствиях недосыпа. Она предупредила, что дефицит сна чреват остеоартритом коленных и тазобедренных суставов.

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