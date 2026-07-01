Россиянам назвали дешевые и надежные иномарки с пробегом

Приобрести новую иномарку, имея на руках до одного миллиона рублей, сегодня нереально. Но на вторичном рынке найти добротную машину за эти деньги возможно, если подойти к выбору вдумчиво. На какие автомобили обратить внимание, агентству «Прайм» рассказал директор автомобильного маркетплейса Fresh Москва Максим Солодовник.
По словам эксперта, в пределах одного миллиона на российском вторичном рынке доступны проверенные временем варианты, которые ценят за выносливость и бюджетное обслуживание.
«Наиболее сбалансированным» предложением он назвал кроссоверы Hyundai ix35 и Kia Sportage третьего поколения, выпускавшиеся с 2010 по 2015 год. Их главное преимущество — двухлитровый «атмосферник» и шестиступенчатый «автомат». При своевременной замене масла такой силовой агрегат способен пройти 250 тысяч километров и более, подчеркнул эксперт. Во время осмотра этих машин важно прислушаться к цепи газораспределительного механизма на холодном моторе и проверить задние арки на наличие коррозии.
К надежным моделям он также отнес Suzuki SX4 первого поколения 2007–2014 годов с мотором 1,6 литра и обновленный полноприводный Renault Duster первого поколения 2015–2017 годов. Из седанов эксперт рекомендовал Hyundai Solaris и Kia Rio первого поколения после рестайлинга, известные надежной четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Хорошим вариантом он назвал Skoda Rapid первого поколения с атмосферным двигателем 1,6 литра и классическим шестиступенчатым «автоматом».
Важно понимать, что основная масса машин в ценовом сегменте до одного миллиона рублей имеет пробег от 150 до 200 тысяч километров, напоминает Солодовник. При покупке подобного автомобиля придется вложиться в подвеску, тормозную систему и мелкий кузовной ремонт. Нужен внимательный осмотр кузова на коррозию, оценка состояния технических жидкостей и тщательное изучение истории обслуживания автомобиля.
Ранее стало известно, что китайский премиальный бренд Li Auto наладит выпуск машин в Казахстане. Республика станет первой страной за пределами Китая, где организуют сборку автомобилей этой марки.