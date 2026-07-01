Россиянам назвали дешевые и надежные иномарки с пробегом

Эксперт Солодовник назвал подержанные иномарки, которые можно купить до миллиона рублей

Приобрести новую иномарку, имея на руках до одного миллиона рублей, сегодня нереально. Но на вторичном рынке найти добротную машину за эти деньги возможно, если подойти к выбору вдумчиво. На какие автомобили обратить внимание, агентству «Прайм» рассказал директор автомобильного маркетплейса Fresh Москва Максим Солодовник.

По словам эксперта, в пределах одного миллиона на российском вторичном рынке доступны проверенные временем варианты, которые ценят за выносливость и бюджетное обслуживание.

«Наиболее сбалансированным» предложением он назвал кроссоверы Hyundai ix35 и Kia Sportage третьего поколения, выпускавшиеся с 2010 по 2015 год. Их главное преимущество — двухлитровый «атмосферник» и шестиступенчатый «автомат». При своевременной замене масла такой силовой агрегат способен пройти 250 тысяч километров и более, подчеркнул эксперт. Во время осмотра этих машин важно прислушаться к цепи газораспределительного механизма на холодном моторе и проверить задние арки на наличие коррозии.

К надежным моделям он также отнес Suzuki SX4 первого поколения 2007–2014 годов с мотором 1,6 литра и обновленный полноприводный Renault Duster первого поколения 2015–2017 годов. Из седанов эксперт рекомендовал Hyundai Solaris и Kia Rio первого поколения после рестайлинга, известные надежной четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Хорошим вариантом он назвал Skoda Rapid первого поколения с атмосферным двигателем 1,6 литра и классическим шестиступенчатым «автоматом».

Важно понимать, что основная масса машин в ценовом сегменте до одного миллиона рублей имеет пробег от 150 до 200 тысяч километров, напоминает Солодовник. При покупке подобного автомобиля придется вложиться в подвеску, тормозную систему и мелкий кузовной ремонт. Нужен внимательный осмотр кузова на коррозию, оценка состояния технических жидкостей и тщательное изучение истории обслуживания автомобиля.

Ранее стало известно, что китайский премиальный бренд Li Auto наладит выпуск машин в Казахстане. Республика станет первой страной за пределами Китая, где организуют сборку автомобилей этой марки.