Школьники в приграничном регионе России надели на выпускной ленты с надписью «Выжившие»

В селе Белгородской области школьники надели на выпускной ленты с надписью «Выжившие»

В селе Белгородской области ученики Белозоровской общеобразовательной школы надели на выпускной ленты с надписью «Выжившие-2026». На это обратило внимание издание «Подъем».

Директор образовательного учреждения Владимир Ржевский объяснил происхождение лент. В беседе с изданием он заявил, что идея принадлежит самим выпускникам, а педагоги их только поддержали.

«Ребята выбрали нестандартный, шуточный дизайн. Вместо классической надписи "Выпускник-2026" на лентах было написано "Выжившие-2026" (...) Ленты символизировали исключительно только школьные будни и никакого другого смысла не несли», — обозначил Ржевский.

Он пояснил, что учреждение малокомплектное, поэтому каждому приходится отвечать по несколько раз за урок, а кроме того, за прошедший учебный год было проведено множество конкурсов, соревнований и олимпиад. По его словам, ученики в шуточной форме обыграли именно эти трудности.

Ранее сообщалось, что учительница из Курской области вручила во время выпускного одному из своих учеников сертификат «Леша 404: логика не найдена». После этого она уволилась.

