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13:32, 1 июля 2026Наука и техника

Стал известен срок восстановления мозга после отказа от алкоголя

Neuropsychopharmacol: Мозг частично восстанавливается через месяц после отказа от алкоголя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: OlgaBombologna / Shutterstock / Fotodom

Мозг способен частично восстановиться уже через месяц после отказа от алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Исследователи изучили, как хроническое употребление алкоголя влияет на способность мозга использовать ацетат — вещество, которое образуется при расщеплении алкоголя и может служить дополнительным источником энергии. С помощью магнитно-резонансной спектроскопии ученые сравнили этот процесс у людей, употребляющих алкоголь умеренно, регулярно пьющих, а также у пациентов с алкогольным расстройством, проходящих лечение.

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Неожиданно оказалось, что у людей с тяжелой алкогольной зависимостью мозг почти перестает использовать ацетат, хотя у тех, кто просто регулярно выпивает, этот показатель, наоборот, повышен. Однако уже после месяца лечения и полного отказа от алкоголя способность мозга перерабатывать ацетат восстанавливалась до уровня, характерного для людей с умеренным употреблением спиртного.

По словам авторов, полученные результаты показывают, что изменения, вызванные длительным употреблением алкоголя, могут быть обратимыми. Ученые также предполагают, что нарушение использования ацетата может быть одной из причин тяжелых симптомов отмены алкоголя. В будущем это открытие может помочь разработать новые способы облегчения абстинентного синдрома и восстановления работы мозга.

Ранее стало известно, что соблюдение здорового образа жизни уменьшает риск ишемической болезни сердца.

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