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19:06, 1 июля 2026Путешествия

Стали известны последствия запрета выдачи шенгена россиянам для Евросоюза

Запрет шенгена для россиян навредит экономике отдельных стран Евросоюза
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стали известны последствия запрета выдачи шенгена россиянам для Евросоюза (ЕС). Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал Национальной службе новостей (НСН), что это навредит экономике отдельных стран.

По его словам, ограничение на въезд российских туристов навредит экономике Европы. «Выступая в роли политического декларатора, они забывают об экономическом состоянии своей туристической индустрии, которая явно переживает не лучшие времена», — подчеркнул Арутюнов.

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Он рассказал, что часто бывает на международных выставках. По его наблюдениям, работники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российских туристов. В первую очередь это касается тех стран, где российских туристов было много, — Греция, Франция, Италия, Испания.

«На человеческом уровне все готовы принимать российских туристов, но находятся в заложниках общей политики Евросоюза. Многие этому не рады, но повернуть вспять запущенный ими же маховик уже не могут», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Однако эксперты указывали, что полный запрет невозможен из-за позиции стран Южной Европы.

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