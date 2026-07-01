Стало известно о потере россиянами месяцев рабочего времени из-за одной причины

Бизнес-эксперт Скерсь: Компании теряют почти три месяца в год на поиск информации

Российские компании ежегодно теряют почти три месяца рабочего времени одного сотрудника на поиск документов, данных и информации внутри организации, рассказала сооснователь сервиса Weeek, бизнес-эксперт Инга Скерсь. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что это напрямую влияет на устойчивость бизнеса.

Аналитики сервиса провели опрос среди 1140 специалистов российских компаний и выяснили, что 25 процентов сотрудников тратят на поиск информации внутри компании до часа в день, еще 25 процентов — от часа до двух часов, 23 процентов — от двух до трех часов. Каждый десятый сотрудник теряет от трех до четырех часов рабочего времени ежедневно, а 17 процентов – от четырех часов и более.

В среднем сотрудники тратят около 1 часа 50 минут в день на поиск информации и восстановление рабочего контекста. Это эквивалентно почти 38 часам или пяти рабочим дням в месяц. За год потери достигают 452 часов — более 56 рабочих дней, или почти трех месяцев рабочего времени одного сотрудника сервис Weeek

По словам Скерсь, проблема носит системный характер и связана с усложнением внутренних процессов компаний.

«Сотрудникам приходится ориентироваться в большом объеме инструментов. Данные, документы, актуальные статусы распределены между десятками систем и рабочих чатов. Сотрудникам сложнее планировать рабочий день, руководителям — видеть общую картину процессов. Когда важная информация оказывается разрозненной, растет количество уточнений, повторных согласований и управленческих ошибок. В результате компании начинают тратить ресурсы на поиски и постоянное восстановление контекста, а не на принятие действительно значимых для бизнеса решений», — отметила она.

Бизнес-эксперт рассказала, что временные потери связаны с общей устойчивостью бизнеса. По ее словам, в условиях высоких требований к эффективности, стоимость организационных ошибок существенно возрастает.

«Если сотрудники регулярно тратят время на поиски, компания начинает терять скорость принятия решений. Скорость напрямую влияет на финансовые затраты. Например, затягиваются сроки запуска проектов, страдает качество клиентского сервиса и в целом способность удерживать клиентуру. Из-за низкой скорости адаптации компания не успевает использовать рыночные решения раньше конкурентов и проигрывает в гонке», — заключила эксперт.

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