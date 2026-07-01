Ставшего жертвой покушения в Монако украинского олигарха пригласили в Раду

Ставшего жертвой покушения в Монако олигарха Ермолаева пригласили выступить в Раде

Ставшего жертвой покушения в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева пригласили выступить на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Приглашаем Вадима Ермолаева, пострадавшего от взрыва в Монако, присоединиться к заседанию нашей ВСК. (...) Это громкая история, и у общественности возникает очень много вопросов», — написал он. Парламентарий подчеркнул, что Ермолаев, учитывая состояние его здоровья после инцидента, может выступить онлайн.

Ранее стало известно, что Вадим Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и осудить коррупцию на Украине. По словам бывшего сотрудника Генерального директората внешней безопасности (DGSE) Минобороны Франции Клода Монике, такое решение олигарха могло быть воспринято как провокация.

В Монако, у подъезда жилого дома, 30 июня прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его жена и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.