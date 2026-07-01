Стюардесса не выжила в автокатастрофе на глазах у коллег в США

PYOK: Экипаж авиакомпании Royal Jordanian попал в смертельное ДТП по пути в отель в США

Экипаж авиакомпании Royal Jordanian попал в смертельную автокатастрофу по пути в отель в США — два человека не выжили. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

29 июня сотрудники иорданского авиаперевозчика завершили 11-часовой перелет из Аммана в Нью-Йорк. После этого экипаж сел на автобус, который повез их в гостиницу на Манхэттене для межрейсового отдыха. На скоростной автомагистрали Лонг-Айленда транспорт с работниками авиалиний врезался в две машины, затем столкнулся с разделительной полосой, перевернулся и протаранил еще два автомобиля на встречной полосе.

В результате ДТП стюардесса на глазах у коллег получила травмы не совместимые с жизнью. Также не выжил водитель автобуса, а водитель одной из машин находится в критическом состоянии после столкновения. Двадцать четыре работника авиаперевозок получили травмы и были госпитализированы.

Уточняется, что водитель маршрутного автобуса ранее нарушал правила дорожного движения: он превышал скорость и игнорировал сигналы светофоров. Также в его биографии имели место сексуальные преступления и арест за кражу со взломом.

Ранее прилетевшая международным рейсом в Австралию стюардесса оказалась под угрозой 25 лет тюрьмы — в ее багаже обнаружили килограмм героина. Таможенники остановили гражданку Таиланда, так как в ее чемодане при сканировании были найдены «аномалии».