Трамп раскрыл свои миллиардные доходы от криптовалют

CNBC: Доходы Трампа от криптовалют в 2025 году превысили $500 млн

Управление по правительственной этике США обнародовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2025 год — документ насчитывает 927 страниц. Согласно обнародованным данным, доходы главы государства от операций с цифровыми активами составили более полумиллиарда долларов, сообщает CNBC.

Из них около 515 миллионов долларов поступили от реализации монет компании World Liberty Financial, соучредителями которой выступают Трамп и его сыновья. Еще 65 миллионов долларов были получены от продажи долей в холдинговой структуре этой фирмы.

Отдельно Reuters отмечает доход в 635 миллионов долларов, связанный с продажей мем-коинов под брендом TRUMP. Как подчеркивает агентство, публикация декларации позволяет по-новому оценить масштаб прибыли американского лидера от семейного криптобизнеса. Ранее Reuters подсчитало, что с момента возвращения Трампа в Белый дом его семья привлекла от инвесторов не менее 2,3 миллиарда долларов в криптовалютные проекты.

Кроме того, в отчете указаны подарки на общую сумму свыше 370 тысяч долларов — преимущественно билеты на чемпионат мира по футболу, Супербоул и турниры UFC. Также среди задекларированных ценностей — статуя стоимостью 250 тысяч долларов, изображающая Трампа с поднятым кулаком в момент после покушения.

Ранее Трамп рассказал в интервью Axios, какие два мировых лидера являются величайшими и нравятся ему больше всего.