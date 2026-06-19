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22:29, 19 июня 2026Мир

Трамп назвал величайших мировых лидеров

Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Axios, какие два мировых лидера являются величайшими и нравятся ему больше всего.

Журналист издания, задавая вопрос, предположил, что одним из таковых лидеров Трамп назовет председателя КНР Си Цзиньпина. «Да. С точки зрения лидерства, это правда», — сказал глава Белого дома.

На вопрос, о том, какого еще лидера можно выделить, Трамп ответил: «Я думаю, [премьер-министр Индии Нарендра] Моди очень хорош». Американский президент отметил, что Моди, по его мнению, — «великий лидер». Он добавил, что Вашингтон ведет с Нью-Дели «большой бизнес».

Ранее Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина за их позицию по иранскому конфликту.

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