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13:34, 1 июля 2026Россия

Украина бросила против России хорватскую и израильскую технику

Минобороны сообщило об уничтожении хорватской и израильской техники в зоне СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roberta F. / Wikimedia

Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации хорватскую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. О поражении техники, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на фронт, сообщило Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар по поставленному Украине вооружению нанесли подразделения группировки войск «Север». Уничтожение техники произошло в Харьковской области.

ВСУ также потеряли американский бронеавтомобиль HMMWV, 10 пикапов и два артиллерийских орудия.

По информации Минобороны, Россия установила контроль в селе Украинское в Харьковской области, где бои вели военнослужащие северной группировки войск.

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