Украинский военнопленный заявил, что командование не знало обстановки в Константиновке

Украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке. Военные были в курсе того, что многие объекты уже находятся под контролем России, заявил украинский военнопленный, пишет РИА Новости.

По его словам, после обучения он был с группой украинских солдат отправлен сначала в район Краматорска, затем — в сторону Дружковки и Константиновки. Командование отправило их на наблюдательный пункт на две недели.

До необходимой точки им пришлось идти четыре дня. В плен он попал, когда зашел со своей группой в один из домов города на «перекур».

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты группировки войск «Юг» Вооруженных сил России сорвали контратаку ВСУ у Константиновки Донецкой Народной Республики. Отмечается, что четверо бойцов ВСУ при поддержке танка выдвинулись для отвлечения внимания по дороге Осыково — Новоселовка, а вторая группа из десяти человек и техники предприняла попытку наступления со стороны дамбы.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Он отметил, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем российских войск.