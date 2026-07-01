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09:00, 1 июля 2026Бывший СССР

Украинский пленный высказался о случившемся с ВСУ в Константиновке

Украинский военнопленный заявил, что командование не знало обстановки в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке. Военные были в курсе того, что многие объекты уже находятся под контролем России, заявил украинский военнопленный, пишет РИА Новости.

По его словам, после обучения он был с группой украинских солдат отправлен сначала в район Краматорска, затем — в сторону Дружковки и Константиновки. Командование отправило их на наблюдательный пункт на две недели.

До необходимой точки им пришлось идти четыре дня. В плен он попал, когда зашел со своей группой в один из домов города на «перекур».

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты группировки войск «Юг» Вооруженных сил России сорвали контратаку ВСУ у Константиновки Донецкой Народной Республики. Отмечается, что четверо бойцов ВСУ при поддержке танка выдвинулись для отвлечения внимания по дороге Осыково — Новоселовка, а вторая группа из десяти человек и техники предприняла попытку наступления со стороны дамбы.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Он отметил, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем российских войск.

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