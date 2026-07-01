В Германии высказались о брошенном Польше вызове Зеленского

Junge Welt: Зеленский бросил вызов Польше, объявив о национальном пантеоне Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский бросил вызов Польше, объявив о создании национального пантеона Украины. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Это было равносильно объявлению войны не только ненавистной Киеву России, язык которой, как ни стараются, невозможно вытеснить из повседневной жизни (...), но и Польше, которая находится по другую сторону границы», — говорится в материале.

Уточняется, что конфликт Украины и Польши, связанный с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине создадут пантеон выдающихся граждан страны. Он выразил уверенность, что этот пантеон станет местом «ценностной консолидации украинского народа».

1 июля Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона.